accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
397
visites since opening :
850453
jaysennnin
> blog
[Rumeurs] Valve préparerait une console de salon
https://wccftech.com/valve-fremont-spotted-custom-amd-soc-zen-4-cpu-cores-4-8-ghz-rx-7600-rdna-3-gpu/
tags :
1
Like
Who likes this ?
kisukesan
posted the 08/20/2025 at 07:22 PM by
jaysennnin
comments (
8
)
negan
posted
the 08/20/2025 at 07:22 PM
C'est pas nouveau ca fait des mois qu'on sait xD
skk
posted
the 08/20/2025 at 07:28 PM
Un nom de code j'espère...
defcon5
posted
the 08/20/2025 at 07:30 PM
Elle risque de rentrer frontalement en concurrence avec la prochaine xbox de salon si celle ci accueille bien Steam, epic ou Gog, comme disent les rumeurs...
famimax
posted
the 08/20/2025 at 07:35 PM
Qu’ils la sortent avant le PC/console de salon de Microsoft
zampano
posted
the 08/20/2025 at 07:45 PM
Putain oui! Lâchez les chien et chiez sur les constructeurs charlatans
shining
posted
the 08/20/2025 at 07:54 PM
rx 7600 ces loin d’être ouf en carte graphique , sa sens les multiple modèle et celui ci pour le 1080p....
romgamer6859
posted
the 08/20/2025 at 08:12 PM
La carte graphique (s'il n'y a que celle là) est assez légère, du 1080p quoi
apollokami
posted
the 08/20/2025 at 08:19 PM
On va bientôt avoir une nouvelle ère de Steam Machines et "consoles" Windows avec de puissants APU
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo