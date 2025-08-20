profile
[Rumeurs] Valve préparerait une console de salon
https://wccftech.com/valve-fremont-spotted-custom-amd-soc-zen-4-cpu-cores-4-8-ghz-rx-7600-rdna-3-gpu/
    kisukesan
    posted the 08/20/2025 at 07:22 PM by jaysennnin
    comments (8)
    negan posted the 08/20/2025 at 07:22 PM
    C'est pas nouveau ca fait des mois qu'on sait xD
    skk posted the 08/20/2025 at 07:28 PM
    Un nom de code j'espère...
    defcon5 posted the 08/20/2025 at 07:30 PM
    Elle risque de rentrer frontalement en concurrence avec la prochaine xbox de salon si celle ci accueille bien Steam, epic ou Gog, comme disent les rumeurs...
    famimax posted the 08/20/2025 at 07:35 PM
    Qu’ils la sortent avant le PC/console de salon de Microsoft
    zampano posted the 08/20/2025 at 07:45 PM
    Putain oui! Lâchez les chien et chiez sur les constructeurs charlatans
    shining posted the 08/20/2025 at 07:54 PM
    rx 7600 ces loin d’être ouf en carte graphique , sa sens les multiple modèle et celui ci pour le 1080p....
    romgamer6859 posted the 08/20/2025 at 08:12 PM
    La carte graphique (s'il n'y a que celle là) est assez légère, du 1080p quoi
    apollokami posted the 08/20/2025 at 08:19 PM
    On va bientôt avoir une nouvelle ère de Steam Machines et "consoles" Windows avec de puissants APU
