name :
Phantom Blade Zero
platform :
Playstation 5
editor :
S-Games
developer :
S-Games
genre :
action
other versions :
PC
-
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
yanssou
yanssou
Phantom Blade Zero : Nouveau trailer de Gameplay
Phantom Blade Zero dévoile encore du gameplay à l'occasion de la Gamescom , le titre sortira prochainement sur Ps5 et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=Zj7TRh1XHH8&ab_channel=GamersPrey
tynokarts
posted the 08/18/2025 at 07:49 PM by yanssou
yanssou
comments (5)
5
)
playshtayshen
posted
the 08/18/2025 at 07:56 PM
La classe absolu. A c'est pas nintendo qui va nous sortir une exclu pareil ca c'est sur hahahaha
bogsnake
posted
the 08/18/2025 at 08:05 PM
Ah bah voilà ça c'est top. Ça me plais bien plus que ce que j'ai vu du trailer de Lost Soul Aside. Là c'est clairement moins bordélique en action et de plus la direction artistique me parle. Celui ci je l'attend beaucoup plus.
kujotaro
posted
the 08/18/2025 at 08:10 PM
Absolument génial. Je ne regarde plus rien c'est day one.
yanssou
posted
the 08/18/2025 at 08:10 PM
bogsnake
si tu veux lire plus d'info
https://www.gamekyo.com/blog_article481197.html
tynokarts
posted
the 08/18/2025 at 08:14 PM
Je surveille aussi Swords of Legends le nouvel Action-RPG chinois qui a l’air assez dingue
