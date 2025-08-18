profile
Phantom Blade Zero
name : Phantom Blade Zero
platform : Playstation 5
editor : S-Games
developer : S-Games
genre : action
other versions : PC -
yanssou
Phantom Blade Zero : Nouveau trailer de Gameplay


Phantom Blade Zero dévoile encore du gameplay à l'occasion de la Gamescom , le titre sortira prochainement sur Ps5 et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=Zj7TRh1XHH8&ab_channel=GamersPrey
    1
    Like
    Who likes this ?
    tynokarts
    posted the 08/18/2025 at 07:49 PM by yanssou
    comments (5)
    playshtayshen posted the 08/18/2025 at 07:56 PM
    La classe absolu. A c'est pas nintendo qui va nous sortir une exclu pareil ca c'est sur hahahaha
    bogsnake posted the 08/18/2025 at 08:05 PM
    Ah bah voilà ça c'est top. Ça me plais bien plus que ce que j'ai vu du trailer de Lost Soul Aside. Là c'est clairement moins bordélique en action et de plus la direction artistique me parle. Celui ci je l'attend beaucoup plus.
    kujotaro posted the 08/18/2025 at 08:10 PM
    Absolument génial. Je ne regarde plus rien c'est day one.
    yanssou posted the 08/18/2025 at 08:10 PM
    bogsnake si tu veux lire plus d'info

    https://www.gamekyo.com/blog_article481197.html
    tynokarts posted the 08/18/2025 at 08:14 PM

    Je surveille aussi Swords of Legends le nouvel Action-RPG chinois qui a l’air assez dingue
