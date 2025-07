Soulframe Liang , Fondateur de CEO, S-Game : « Dans Phantom World, l’univers dans lequel le jeu évolue, plusieurs types de pouvoirs convergent. Vous y trouverez du kung-fu chinois, des machines complexes dans l’esprit steampunk, des arts occultes, ainsi que des éléments intrigants n’appartenant à aucune de ces catégories. »



« Nous sommes très fans du genre hack and slash. Les incontournables comme Devil May Cry ou Ninja Gaiden sont passionnants, avec leur arsenal complet de techniques et leur rythme effréné. Cependant, ils ne s’adressent pas à tout le monde. De nos jours, les jeux les plus populaires sont les « jeu d’action et de stratégie » comme les « Soulslikes » ou la saga Monster Hunter. Ces univers ont fait le choix de ralentir l’action d’un cran pour donner aux joueurs le temps de penser stratégie. Mais cette approche ne correspondait pas au déferlement d’action que nous avions en tête, en particulier les mouvements époustouflants des films de kung-fu des années 90. »