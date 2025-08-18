Avec la fin de l'édition 2025 des Pokémon World Championships, la Pokémon Company a présenté de nouvelles informations sur divers jeux comme Pokémon Legends Z-A, mais également un aperçu Nintendo Switch 2 de Pokémon Champions :
Ce qui a été anticipé par certains joueurs, on apprend surtout que Pokémon Champions accueillera bien la compétition officielle VGC en 2026. Fini donc Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet et exit même le futur jeu de la 10e génération de Pokémon qu'on devrait voir l'an prochain. Il faut remonter à Pokémon Battle Revolution sur Wii pour voir des compétitions VGC Pokémon sur un Stadium-like plutôt que les jeux principaux (sur DS à l'époque).
Alors bon, contrairement aux Stadium, Colosseum et à Battle Revolution, Champions est en parti développé par Game Freak et donc tout le sel des Stadium-like (les animations et les effets visuels notamment) sera absent puisque tout cela sera repris des jeux principaux...
Mais le gros avantage de Pokémon Champions c'est que la compétition sera plus accessible et ne sera plus "pay to win" vu qu'il fallait payer plusieurs jeux/DLC et passer X temps à élever les Pokémon, les accoupler et les doper. Que vous importez vos propres Pokémon ou utilisez ceux offert par le Champions, tout le monde sera sur le même pied d'égalité.
Bizarre comme raisonnement, non ??