Bonsoir, suite à mon dernier article autour de la PSVita et le fait que l'on puisse ou non se connecter au PSN avec (ce qui est le cas, juste que la manœuvre n'est pas intuitive), je reviens vers vous, car je me pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse.



En effet, j'aimerais pouvoir streamer ma PS3 sur ma PSVita, ce que j'arrive à faire grâce à l'application dédiée, néanmoins, quand je veux démarrer un jeu (physique ou dématérialisé) via ma PSVita, bah je peux pas, et si je veux lancer un DVD/Bluray d'un film, d'un animé ou autre, bah je peux pas non plus le faire.



Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est possible de contourner ces limitations ?, parce que je trouve bizarre qu'on puisse streamer notre PS3 sur notre PSVita, si à partir de la PSVita, on ne peut rien faire avec sa PS3, comme par exemple, jouer à un jeu dans la console ou bien regarder « une vidéo »...



Bref, je comprend pas. Donc si vous savez mieux que moi ce qu'on peut faire avec l'application PSVita « Lecture à distance PS3 », ou bien si vous connaissez un moyen de contourner le problème, je suis preneur.