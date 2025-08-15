profile
30 ans de Yoshi's island
Yoshi's Island a 30 ans !

Encore sous-titré "Super Mario World 2", ce jeu va inaugurer toute la série Yoshi. Et sur notre site, c'est un Mega Hit apprécié de notre communauté !
#Yoshi #SuperMario

Lire des avis sur le jeu...ou ajoutez le vôtre ! - https://www.gameforever.fr/super-mario-world-2-yoshis-island-6135.php
    posted the 08/15/2025 at 11:34 AM by obi69
    comments (4)
    syoshu posted the 08/15/2025 at 01:10 PM
    Sans doute le meilleur "Mario" 2D avec World. Et une des meilleurs OST de Nintendo. Le genre de jeu ou on voudrait une suite sans vraiment de nouveautés, mais juste des nouveaux niveaux pour prolonger le plaisir.
    Trop de nouveauté dénature le jeu comme pour l'épisode DS
    kikoo31 posted the 08/15/2025 at 02:30 PM
    Pas egale
    benichou posted the 08/15/2025 at 02:52 PM
    syoshu bah yoshi’s Island sur DS est bien la suite de ce jeu, ou alors je ne comprends pas où tu veux en venir
    hastis posted the 08/15/2025 at 02:58 PM
    Dire que je n'ai jamais fait ce jeu car, à l'époque, j'étais déjà passé sur PS1...
