mrponey > blog
Apres 7h sur la beta de Battlefield 6
Les Plus

-Vraiment l'esprit BF4
- Audio immersif de fou avec de très bon IEM c'est vraiment impressionnant
- Des options dans les paramètres en veux-tu en voila
- Feeling des armes incroyables le pompe du grand n'importe quoi
- Graphismes je dirai qu'on est sur du BF1 qui est deja magnifique
- Performance incroyable ca tourne sur une 5090 9800x3D je suis a 200fps en ultra 4k si je met le frame gen x2 260fps
-Pas un seul bug j'ai trouve ca tellement bizarre
- La nouvelle réanimation en déplacement le corps très bonne idée
-

Les moins

Thème principale du menu ossef total dommage
Les 3 maps propose sont pas très inspire
Les tanks font un carnage
Ou est levolution ?

Je l'ai preco pour 30 balles
    posted the 08/07/2025 at 08:25 PM by mrponey
    comments (5)
    lexomyl posted the 08/07/2025 at 08:29 PM
    C'est du Call Of Duty (ils s'en cachent à peine) avec des armes sans recul pour Noskill et en prime une lisibilité douteuse sur les cartes
    altendorf posted the 08/07/2025 at 08:51 PM
    lexomyl En même temps, il y a beaucoup de vétérans de COD dans l'équipe de développement
    grievous32 posted the 08/07/2025 at 09:02 PM
    Les maps sont clairement pas assez ouvertes pour le moment. L'impression constante d'être dans des environnements trop petits, même pour les véhicules.
    Par contre les tanks qui sont puissants j'ai envie de dire HEUREUSEMENT. Ils se font toujours démonter aussi facilement que dans BF3 et 4, donc heureusement qu'ils sont puissants. Ils sont même pas assez résistants à mon sens, ils étaient bien mieux dans BFV qui globalement est meilleur que ce BF6 sur de nombreux points de ce que j'en ai vu via la bêta.
    tripy73 posted the 08/07/2025 at 09:26 PM
    Merci pour ton retour, je verrais demain ce que ça donne
    lexomyl posted the 08/07/2025 at 09:35 PM
    altendorf Oui je sais et c'est bien le problème de cet opus, ils ont embauché plein d'anciens de cod pour faire du Cod
