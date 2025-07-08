Les Plus



-Vraiment l'esprit BF4

- Audio immersif de fou avec de très bon IEM c'est vraiment impressionnant

- Des options dans les paramètres en veux-tu en voila

- Feeling des armes incroyables le pompe du grand n'importe quoi

- Graphismes je dirai qu'on est sur du BF1 qui est deja magnifique

- Performance incroyable ca tourne sur une 5090 9800x3D je suis a 200fps en ultra 4k si je met le frame gen x2 260fps

-Pas un seul bug j'ai trouve ca tellement bizarre

- La nouvelle réanimation en déplacement le corps très bonne idée

-



Les moins



Thème principale du menu ossef total dommage

Les 3 maps propose sont pas très inspire

Les tanks font un carnage

Ou est levolution ?



Je l'ai preco pour 30 balles