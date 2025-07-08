profile
Tekken 8
Tekken 8
platform : Playstation 5
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : combat
other versions : PC - Xbox Series X
masharu
masharu
Plus de TEKKEN Tag Tournament à cause des joueurs casual


A l'occasion de l'EVO 2025, Katsuhiro Harada le producteur de la série TEKKEN a pu s'entretenir dans différentes interviews. Alors que chez Destructoid Harada pense qu'il serait mieux d'intégrer un mode Tag Tournament dans les jeux principaux (pour éviter des contraintes de développement), chez IGN il confit carrément que selon lui les joueurs casual auraient des difficulté à maitriser le gameplay des TEKKEN Tag Tournament qu'une solution pour y remédier serait d'en faire un mode annexe aux jeux TEKKEN principaux (et d'arrêter d'en faire des jeux spin-off donc).

Qu'en pensez-vous ? Certains vont applaudir en mode "comment ils n'y ont pas pensé avant ?", mais encore une fois ça rabaisse la productivité pour contenter la masse (et avoir plus de fric, accessoirement *ironie* ).
IGN - https://www.ign.com/articles/katsuhiro-harada-says-casual-fighting-game-fans-would-struggle-to-master-a-new-tekken-tag-tournament-better-off-as-a-seperate-mode-within-a-standard-tekken-game
    tags : tekken bandai namco
    posted the 08/07/2025 at 05:30 PM by masharu
    comments (1)
    forte posted the 08/07/2025 at 05:58 PM
    Attends... ils ont ajouté un mode avec des combos automatiques. Comment tu veux simplifier plus que ca ?????
