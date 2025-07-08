A l'occasion de l'EVO 2025, Katsuhiro Harada le producteur de la série TEKKEN a pu s'entretenir dans différentes interviews. Alors que chez Destructoid Harada pense qu'il serait mieux d'intégrer un mode Tag Tournament dans les jeux principaux (pour éviter des contraintes de développement), chez IGN il confit carrément que selon lui les joueurs casual auraient des difficulté à maitriser le gameplay des TEKKEN Tag Tournament qu'une solution pour y remédier serait d'en faire un mode annexe aux jeux TEKKEN principaux (et d'arrêter d'en faire des jeux spin-off donc).Qu'en pensez-vous ? Certains vont applaudir en mode "comment ils n'y ont pas pensé avant ?", mais encore une fois ça rabaisse la productivité pour contenter la masse (et avoir plus de fric, accessoirement *ironie*).