Insomniac délivre une suite plutôt convaincante , son gameplay plutôt nerveux rajoute ce petit quelque chose qui le différencie de son prédécesseur , alors certes les nouveautés font plaisir mais au détriment de sacrifier beaucoup de chose. A commencer par la disparition de gadget utile pour l’infiltration qui devient assez répétitif , son manque de vrai quête secondaire et son endgame qui fait fuir. Le traitement de certains personnages ne passe pas vraiment pour ma part , Black Cat et ou certains super vilains qui deviennent gentil d’un claquement de doigt , franchement ça ne pardonne pas.



Du coté de son scénario c’est sympa mais pas surprenant et assez prévisible dans son ensemble , il aurait du ce concentrer uniquement sur Peter car toute la partie de Miles ne sert littéralement à rien et heureusement que Venom sauve les meubles, son ascension est digne d’un vrai blockbuster , enfin un vrai Venom qui respecte les comics. L’écriture de Kraven est aussi intéressante , dommage qu’on ne le voit pas assez souvent. Du coté de Peter Parker , le personnage à complètement régressé , l’impression qu’il est plus faible qu’avant , en plus d’avoir un Miles tout beau tout gentil , Mary Jane passe d’une bonne journaliste dans le premier opus à une marie poppins prête à sauver le monde , la « spider team » méritait mieux que ça.



Spider man 2 est sympa sans plus , une fois l’histoire bouclé , il ne parviendra pas à rester aussi mémorable que son prédécesseur.

Dans cette industrie ou les jeux de plate-forme (hors Nintendo) sont de plus en plus rare , la Team Asobi va à contre courant avec Astro Bot , c’est beau , jovial et fun en même temps. Ça n’innove pas, mais les idées sont là et le résultat offre une expérience de jeu à la hauteur du titre.



Bien que trop facile, Astro Bot manque d’identité propre, sa direction artistique bien attrayante manque d’originalité, cette impression qu’il ne vole pas de ses propres ailes en ce reposant trop sur les caméos playstation.



Astro Bot à un potentiel indéniable, un titre à la fois simple et sans prise de tête ou « l’amusement » est au centre de tout, et malgré son manque d’originalité, il ne lui manque pas grand-chose pour s’élever au rang des meilleurs plate-former 3d.

Je n’avais pas touché à la licence depuis Monster Hunter 4 ultimate sur 3ds qui était excellent, et ici avec Wilds c’est une énorme déception. La licence a perdu de sa superbe tant on nous prend par la main constamment, le mode focus simplifie énormément la chasse rendant les combats encore plus faciles. Je ne parlerai même pas de cette monture atroce qui participe a l’automatisation des déplacements, non vraiment une horreur. Pour parler des combats contre les monstre , bon bah c’est tout aussi facile, j’anticipe très facilement leurs mouvements et vu que la traque a complètement disparu, c’est plié en 10 min.



Je ne retiendrai pas grand-chose hormis la mise en scène des monstres et l’effet climatique des zones.

- La mise en scène- Son gameplay plus nerveux- La bonne idée du delta-toile- Enfin un vrai Venom , terriblement bien réussi- Une bande son convaincante- Les boss et un Kraven bien sympa malgré son manque de temps à l’écran- Un Miles Morales qui ne sert à rien- L’impardonnable traitement de Black Cat et de certains super vilains- Une infiltration répétitif- Encore plus de collectibles inutile et des activités totalement débile.- Le vide abyssal des quêtes secondaire- Une re-jouabilité quasi inexistante- Un scénario qui met du temps à démarrer- J. Jonah Jameson : « Miss Watson , lâchez ce taser et mettez vous au boulot ! , le journal ne va s’écrire tout seul ! »- C’est beau , et fun- Les différents niveaux et pouvoirs- L’exploitation de la dualsense- Des boss géniaux- Son ost- L’excellent suivi- Trop facile et trop court- Le recyclage des ennemies- Manque d’identité propre- Le bestiaire augmentera avec le temps- Un solo sympathique- La mise en scène des monstres- Sa bande son- La zone foret et désert plutôt cool à explorer et leurs effets climatique- Aucun challenge- L’erreur du mode focus- La monture et l’automatisation des déplacements- L’absence de traque et de stratégie- Pas de claque graphique