1. Le scandale de l’absence de localisation

2. Une version PC clairement négligée

3. Les récompenses de la version Global au rabais

4. Une monétisation lourde, confuse, et parfois injuste

Pourquoi ce review bombing est justifié ?

Ce qui fonctionne malgré tout :

Conclusion

Depuis sa sortie en version internationale sur Steam et mobile, Persona 5: The Phantom X traverse une tempête de critiques. Ce spin-off mobile dans l’univers de Persona 5, pourtant attendu avec curiosité par la communauté, est désormais la cible d’un review bombing massif. Les raisons de cette colère sont multiples, profondes et tout à fait compréhensibles.Le premier sujet qui a allumé la mèche : le jeu est uniquement disponible en anglais, sans aucune traduction, même partielle, dans d’autres langues. Pas de français, pas d’espagnol, ni d’allemand ou d’italien, alors qu’on parle ici d’un RPG narratif avec des dizaines d’heures de dialogues, de descriptions complexes et de menus denses.Pour les joueurs non anglophones (et ils sont très nombreux), c’est tout simplement un mur infranchissable. Et ça frustre d’autant plus que la licence Persona a historiquement bénéficié de localisations soignées. Ici, rien. Beaucoup de joueurs témoignent de leur désarroi, certains allant jusqu'à utiliser des logiciels OCR comme M.O.R.T pour traduire en temps réel ce qu'ils voient à l’écran. C’est dire à quel point le besoin est réel.Aperçu du logiciel M.O.R.T sur une jeux traduit du chinois à l'anglais :Le silence total des développeurs sur ce sujet depuis le lancement n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Ce mépris perçu pour les communautés non anglophones a été l’un des premiers déclencheurs du review bombing.Autre motif de frustration : la version Steam du jeu est à peine fonctionnelle pour certains joueurs. Des bugs fréquents, des crashs en accédant à certains menus (comme la Velvet Room), une interface très mal pensée pour la manette, des ralentissements dans les menus… On est loin de l’expérience fluide attendue.Ce qui choque, c’est que la version Android est elle bien plus stable et agréable. La version PC donne donc l’impression d’avoir été lancée dans la précipitation, sans effort d’adaptation, juste pour cocher une case.L’un des sujets principaux du review bombing est aussi lié à l’injustice perçue entre la version globale et les versions chinoise et coréenne.Concrètement :- La version mondiale n’a pas de système de “pity” pour garantir un personnage 5★ après un certain nombre de tirages. En clair, vous pouvez tirer 100 fois… et ne rien obtenir.- Les taux de drop semblent plus faibles, ce qui rend les invocations encore plus frustrantes.- Les récompenses de préinscription ou d’événements sont inférieures à celles des autres régions. Là où les versions CN ou KR offrent plusieurs personnages ou objets rares en cadeau, la version globale offre des récompenses beaucoup plus modestes, voire décevantes.Récompenses des réinscriptionsChinoise/Coréen :Récompenses des réinscriptions version Global :Les joueurs s’interrogent légitimement : pourquoi les utilisateurs hors d’Asie sont-ils traités comme des clients de seconde zone, alors qu’ils jouent sur les mêmes serveurs, parfois avec les mêmes dépenses ?Exemple de récompense pour la mise à jour 1.1 du jeu :Sur la version chinoise c'est 300 gemmes pour faire des invocations sur les bannière de personnages (n'oublier pas qu'il on un système de pitié pour les invocations) tandis que sur la version global c'est 100 pauvre petit gemme avec de la nourriture et une boisson pour avoir de l’énergie qui n'ai pas vraiment grand chose et utilise.Autre exemple sur les récompenses de suivis de compte entre la version CN/KR et global :C’est un gacha, on s’y attendait. Mais ici, le modèle économique va beaucoup trop loin.- Pas de pitié comme mentionné plus haut : tirer des dizaines de fois sans rien avoir est extrêmement décourageant.- Trop de monnaies différentes : Meta Jewels, Cognition Crystals, tickets de tirage, monnaies d’événement, points de contrat… L’abondance de systèmes crée un flou volontaire, qui pousse à l’achat par crainte de “rater quelque chose”.- Boutique peu claire : certains packs ne précisent pas ce qu’ils contiennent vraiment. Pire, des joueurs affirment ne pas avoir reçu les objets achetés ou rencontrent des bugs lors du paiement.- Système d’endurance frustrant : une fois votre “énergie” vidée, vous devez attendre, utiliser un objet rare… ou passer à la caisse. Un grand classique du gacha, mais ici, il est très rapidement ressenti.Beaucoup dénoncent une monétisation déséquilibrée, pensée pour maximiser les dépenses en exploitant l’ignorance des nouveaux joueurs.Contrairement à certaines vagues de review bombing purement émotionnelles, ici, la colère des joueurs est argumentée, construite et collective. Elle vise :- à dénoncer un traitement injuste entre les versions ;- à réclamer une localisation minimale pour élargir l’accessibilité ;- à exiger un modèle économique plus transparent et équilibré.Il s’agit d’un signal d’alerte envoyé à Atlus, Perfect World et SEGA : les fans ne sont pas des portefeuilles à traire, et la licence Persona mérite mieux qu’un produit à moitié fini et injustement bridé pour les joueurs occidentaux.Pour rester objectif, on peut reconnaître plusieurs qualités :- Le gameplay reprend avec fidélité le système au tour par tour de Persona 5, enrichi de quelques subtilités bienvenues.- Les musiques sont réussies, avec des compositions inédites dans le style de la série.- La direction artistique respecte l’identité visuelle de Persona.- Le contenu (donjons, événements, systèmes sociaux) est généreux.- Et sur mobile Android, le jeu tourne bien, sans gros bug.Mais malheureusement, ces qualités sont noyées dans un océan de problèmes structurels.Persona 5: The Phantom X aurait pu être un spin-off mobile solide et apprécié, mais il cumule trop de choix contestables pour rester impuni.Le review bombing n’est pas juste un caprice de joueurs mécontents : c’est un acte collectif de protestation, face à un traitement jugé injuste, une monétisation toxique, et une expérience fragmentée selon la région.Si Atlus et Perfect World ne réagissent pas rapidement, ce projet pourrait devenir un exemple de plus dans la longue liste des adaptations gachas mal calibrées à l’international. Et c’est bien dommage, car l’univers Persona mérite bien mieux.