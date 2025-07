Non c'est pas une blague.Ubisoft est LA Pire Entreprise du JV !Edit : Ok plus précisément.https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ubisoft-polemique-jeux-physiques-698502D'accord, Ubisoft, j'ai Payé mon Jeu avec MON Argent ! Je veux bien accepter le principe de licence d'utilisation a la rigueur, mais l'objet physique, qu'est qui m'interdis de le mettre dans une vitrine ? de le vendre aux enchères ? ou de m'en servir pour poser mon smartphone ?Pourquoi vous êtes aussi méchant Ubisoft ? J'ai tout les Assassin Creed sur Uplay. (Sauf le Dernier !)

