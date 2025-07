Leindépendantvient de lever le voile sur sa roadmap, et le programme s’annonce particulièrement prometteur.Tout commencera cet été avec la sortie de la campagne de Liam, le protagoniste masculin du jeu. Le contenu proposera environ 12 heures de jeu, cinq fins différentes, ainsi qu’une expérience solo riche en tension et en exploration, fidèle à l’esprit des anciensEn fin d’année, ce sera au tour de Laurel, le personnage féminin, de prendre le relais. Sa campagne reposera sur les mêmes mécaniques que celle de Liam, mais offrira un atout supplémentaire de taille, puisque un doublage complet dans toutes les langues, dont le français, sera déployé simultanément à la sortie de son scénario.Et ce n’est pas tout, puisque deux campagnes additionnelles, plus courtes, sont également prévues pour. La première mettra en lumière Octavia, une mystérieuse femme portée disparue dans un manoir en périphérie de la ville, comme l’a révélé la toute dernière démo temporaire du jeu. Quant à la seconde campagne, elle introduira un tout nouveau personnage masculin.Ces deux campagnes additionnelles proposeront également des modes bonus "extra". Et bonne nouvelle, elles seront totalement gratuites et ne nécessiteront donc aucun paiement supplémentaire. Enfin, une sortie sur console est également prévue pour, ce qui permettra à encore plus de joueurs de découvrir l’univers sombre et nostalgique du jeu.On a hâte.