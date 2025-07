Sending good thoughts to those affected by the bizarre Microsoft layoffs and hope you find new jobs soon. As for mouthpieces like @JezCordenand @Klobrille

that thrive like remoras on the underbelly of Xbox "news," you two can fuck right off, you pathetic shills.

For the record, and as a showcase of their integrity, both were staunch supporters of various Xbox titles that were clearly in trouble, but then did everything they could to spin and bury any trace of bad news (one example: Avowed).

Pour rappel Chris Avelonne et l'un des fondateurs d'ObsidianIl en a marre de ce genre de mec(s) qui mentent constamment pour redorer l'image d'Xbox alors qu'ils savent que tout va mal.J'adresse mes pensées à ceux qui ont été touchés par les étranges licenciements chez Microsoft et j'espère que vous retrouverez bientôt un emploi. Quant aux porte-paroles comme @JezCordenet @Klobrillequi prospèrent comme des rémoras dans les bas-fonds de l'actualité Xbox, vous pouvez aller vous faire foutre, bande de larbins pathétiques.Pour mémoire, et pour montrer leur intégrité, tous deux étaient de fervents partisans de divers titres Xbox qui étaient clairement en difficulté, mais ils ont ensuite fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire tourner et enterrer toute trace de mauvaise nouvelle (un exemple : Avowed).Enfin quelqu'un qui remet en place ses 2 énergumène..;https://x.com/ChrisAvellone/status/1940515944755048719