Crunchyroll, l’IA et les sous-titres foireux : le retour du scandale ?

Pourquoi ça énerve autant ?

Décidément, Crunchyroll n’en finit plus de se tirer des balles dans le pied. Alors qu’on pensait l’affaire des sous-titres traduits par IA enterrée depuis l'anime Nokotan, voilà que de nouveaux cas font surface. Cette fois, ce sont Lord of Mysteries et Necronomico and the Cosmic Horror Show qui sont dans le viseur. Et les fans, eux, n’ont pas raté le coche…Tout a commencé avec quelques tweets bien sentis. Notamment celui de @CroissantZero, qui a relevé très vite une étrange vibe dans les sous-titres de Lord of Mysteries. Il pose la question : est-ce qu’on nous ressert de l’IA pour la trad ?Spoiler : oui, visiblement.Il enchaîne avec un autre tweet, encore plus clair, dénonçant l’emploi de l’IA à nouveau sur la série. Et il n’est pas le seul à avoir repéré le pot aux roses.Ce qui devait être une simple suspicion devient une certitude pour certains. @ViCklatereur, utilisateur bien connu pour son œil affûté sur les simuldubs, balance une série de tweets bien salés. Il accuse Crunchyroll de repasser par un prestataire qui bosse avec une trad anglaise + post-traitement IA, le tout sans même respecter les normes de sous-titrage (découpage, synchro, style…).Et là, on change de série : Necronomico and the Cosmic Horror Show, également traduit… et mal, selon lui. Les captures parlent d’elles-mêmes : phrases robotiques, contresens, absence de naturel. Bref, du Google Trad ++. http://x.com/ViCklatereur/status/1940100432942309427 IGN France a même pris part au troll collectif en parlant de “Charlotte”, comme si c’était le nom officiel de l’IA qui traduit les animes chez Crunchyroll. Blague ou pas, le terme a pris, et la communauté s’en donne à cœur joie. Le problème, c’est qu’au-delà de la moquerie, il y a une vraie inquiétude sur la qualité des sous-titres proposés à des abonnés payants.C’est là que le bât blesse vraiment. Il y a quelques mois, Crunchyroll (via son PDG Rahul Purini) avait déclaré vouloir limiter l’usage de l’IA, notamment pour les contenus créatifs comme les doublages ou la localisation. L’info venait de Frandroid : l’IA devait surtout être utilisée pour améliorer les recommandations, pas pour flinguer les dialogues.Sauf que dans les faits, on a l’impression que ça continue en douce. Et ça passe mal. Très mal.Parce qu’on parle ici de traduction et d’adaptation. Ce n’est pas juste une question de sens littéral. C’est de l’interprétation, de la mise en contexte, de la culture. Une IA peut peut-être t’aider à traduire un mode d’emploi, mais faire passer l’humour d’un anime japonais de fantasy en français compréhensible ? C’est un autre niveau.Et quand on paie un abonnement premium pour avoir des simuldubs le jour J, on est en droit d’attendre autre chose qu’un sous-titre bancal et mécanique. Surtout quand on sait que des traducteurs professionnels, payés correctement, font un boulot bien plus respectueux du contenu original.Pour l’instant, aucune réponse officielle de Crunchyroll France sur le cas précis de Lord of Mysteries ou Necronomico. Silence radio.Mais la communauté ne lâche pas : certains appellent au boycott, d’autres veulent inonder les tweets de Crunchyroll avec des emojis robot, ou même noter négativement les séries concernées.Une chose est sûre : la confiance est entamée. Et si Crunchyroll ne change pas de politique rapidement (ou du moins n’est pas clair sur ce qui est fait avec ou sans IA), la grogne risque de monter encore.Si vous voulez que ça change ? Une seule solution pour le moment : le fomulaire de contact de crunchyroll. Il faut absolument faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec ça.Voici le formulaire : http://help.crunchyroll.com/hc/fr/requests/new