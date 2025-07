Pour les PUBS sur la version mobile hein…On peux même pas naviguer sur le site! Je suis d’accord de mettre un bloqueur de pub mais la c’est abusé on peux quasiment rien faire!Pareil j’ai beau cliquer sur « rester connecté » à chaque fois que je reviens sur le site je ne le suis pas!Je sais pas si c’est la chaleur mais c’est lourd!Voilà.

posted the 06/30/2025 at 02:58 PM by ratchet