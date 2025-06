Retrouvez l'action intense et survoltée qui a fait de Ninja Gaiden une série de jeux d'action incontournable. Ce 4e titre très attendu met en scène un nouveau protagoniste, Yakumo, jeune ninja prometteur dont le destin est lié à celui du légendaire Ryu Hayabusa. Découvrez la renaissance d'un jeu mythique au style grisant et à l'action haletante qui ravira la nouvelle génération de joueurs. Grâce à sa difficulté ajustable et ses possibilités de personnalisation, Ninja Gaiden 4 poussera les amateurs de jeux d'action à se dépasser tout en invitant les nouveaux venus à devenir des maîtres ninjas.

10 ans plus tard , Team Ninja responsable de la série des Ninja Gaiden collabore avec PlatinumGame pour ressusciter la licence. Une collaboration aussi silencieuse qu’un ninja pour faire plaisir au fans et aux nouveaux joueurs.

Yudai Abe , concepteur niveaux et environnements / PlatinumGame : « Nous conservons l’ambiance sombre propre à la série. Les paysages maudits et chaotiques créent un sentiment de danger à chaque recoin. Au cours du jeu , la ville succombera à la malédiction. Les bâtiments et les routes s’effondreront , créant des situations dangereuses que Yakumo devra surmonter. »

Cette fois-ci, l’histoire met en scène Yakumo, un jeune apprenti du clan du corbeau déterminé à devenir le maître ninja de la prochaine génération. En dépit de sa rivalité avec Ryu Hayabusa , les deux devront coopérer ensemble pour libérer la ville de Tokyo plongée dans le chaos. Le gameplay est conçu pour satisfaire à la fois les fans de longue date et les nouveaux joueurs.

Tomoko Nishi , directrice artistique , PlatinumGame : « Le protagoniste Yakumo suit les pas de Ryu Hayabusa pour devenir maître ninja. Il est encore jeune mais c’est un ninja intelligent qui fait honneur au clan Raven. »

Le combats hack ’n’ slash se veut plus sanglant et plus précis que jamais. Les compétences de Ryu Hayabusa sont mises au goût du jour pendant que Yakumo à ces techniques bien à lui, tout ayant des mécaniques emblématiques comme le «Pas Sans Ombre » qui permet de courir sur les murs ou encore le « Saut de l’Oiseau Volant » idéal pour atteindre les hauteurs. Mais parmi les nouveautés, notre nouveau protagoniste pourra user de la compétence « Flash fatal » qui permet d'enchaîner instantanément une offensive supplémentaire si vous parvenez à coordonner votre frappe avec celle de l'ennemi, qui en cas de réussite lâchera des Essences de Sang.

La forme «Bloodraven » qui une fois activé remplace les attaques de base par des coups inédits en consommant la jauge « Lien sanguin » La contre-attaque « Hōgeki » est propre à cette forme et peut donc aussi être utilisée, elle permet de dévier les attaques puissantes des ennemis et éventuellement, briser la défense de ceux qui possèdent une super armure.

Yuji Nakao , producteur et réalisateur , PlatinumGame : « Si vous souhaitez adopter une approche prudente et sécurisée, vous pouvez utiliser une attaque à longue portée de la Forme Bloodraven au bon moment, pour déclencher un Hōgeki assez facilement »



« En revanche, en restant à distance, vous ne pourrez pas exploiter efficacement l’ouverture créée. Cela donne lieu à une forme de jeu d’équilibre, où vous devez choisir entre une stratégie sûre mais peu rentable, ou un jeu rapproché plus risqué, dans l’espoir de réussir un Hōgeki décisif. »



« Si vous sautez pendant que vous êtes en Forme Bloodraven, Yakumo plantera son épée dans le sol, puis l’élèvera à la verticale, ce qui lui permet de prendre de la hauteur pour observer momentanément le champ de bataille », explique Nakao. « Plus tard, vous apprendrez à lancer des attaques à partir de cette position, mais à la base, il s’agit surtout d’une technique d’observation qui vous rend invincible momentanément, idéale pour analyser les mouvements ennemis. »



« Quand PlatinumGames discute avec Team Ninja de ce nouveau Ninja Gaiden, on plaisante souvent en disant : « On a créé un truc qui ne ressemble pas du tout à un jeu moderne, c’est juste trop difficile. » Aujourd’hui, les jeux tendent à être plus accessibles, mais Ninja Gaiden 4 prend le contre-pied total. Alors ne baissez pas les bras ! »