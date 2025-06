Donc en France on nous a casser les couilles avec cette connerie de chronologie des médias pendant XX années avec des délais de diffusion improbable par rapport aux différentes chaînes TV.Mais par contre maintenant on a TF1 qui s’associe avec Netflix dès 2026 pour diffuser tout le contenu de ses chaînes principales dessus. Il y a pas du foutage de gueule concernant le supposé équilibre qu’il doit y avoir entre les chaînes concurrentes nan ?Petit coup de gueule du matin.

posted the 06/19/2025 at 07:50 AM by ratchet