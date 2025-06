« Les abonnés choisissent de plus en plus nos niveaux Premium et Extra, qui représentent désormais environ 38 % du nombre total d'abonnés », a déclaré Hideaki Nishino, président et CEO de SIE, lors de la présentation.

« PlayStation Plus est très apprécié par nos joueurs et continue de stimuler l'engagement », a-t-il déclaré. "Nous avons déjà constaté une tendance vers l'option de niveaux plus élevés au sein de notre service, comme en témoigne la répartition des abonnés que nous avons obtenue au cours de l'exercice 2024, où environ 38 % des joueurs sont désormais abonnés aux niveaux Premium ou Extra de PlayStation Plus.

"Cela, même après les augmentations de prix globales que nous avons mises en œuvre au cours de l'exercice 2023 et, plus récemment, les augmentations de prix locales dans certains pays, afin d'améliorer notre stratégie de tarification dans certains groupes de marchés, et aussi pour tenir compte des mouvements [de change].

"Ces augmentations de prix sont en partie le résultat de l'augmentation de la valeur que nous apportons aux joueurs, grâce à la qualité et à la diversité du contenu que nous continuons d'ajouter, ainsi qu'à l'investissement dans les fonctionnalités visant à améliorer encore le service, telles que la personnalisation du joueur et la découverte améliorée du contenu.

Lors de sa dernière réunion sur les secteurs d'activité, Sony a noté qu'au cours des exercices 2022, 2023 et 2024, le pourcentage d'abonnés PlayStation Plus sur les paliers supérieurs a continué d'augmenter.Ce constat a été étayé par un graphique montrant que si 17 % des abonnés PS Plus étaient abonnés au niveau Premium et 13 % au niveau Extra au cours de l'exercice 2022, ces pourcentages étaient passés à 22 % et 16 % respectivement au cours de l'exercice 2024.Dans une vidéo « Fireside Chat » publiée en marge de la présentation, Nishino a expliqué la situation plus en détail, en abordant le sujet de l'augmentation des frais d'abonnement à PlayStation Plus.