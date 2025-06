Le bruit courait depuis un moment, mais cette fois, il se précise. Une nouvelle console portable signée PlayStation serait bel et bien en développement, et les dernières informations en fuite évoquent une machine puissante, autonome, et surtout équipée de technologies maison empruntées à la PS5 Pro. Sony semble prêt à rejouer la carte du jeu nomade — mais pas à moitié.Après le succès inattendu du PlayStation Portal en 2023, Sony semble avoir pris goût au format portable. Mais là où le Portal misait tout sur le jeu à distance, le futur modèle évoqué par l’insider KeplerL2 prend une autre direction : celle d’une vraie console autonome, pensée pour jouer en local avec une puissance bien réelle sous le capot.Selon cette source bien informée, la future machine serait équipée de 16 Go de mémoire LPDDR5X — autant que la PS5 standard, même si la bande passante serait trois fois inférieure. Pour compenser, Sony miserait sur 4 Mo de cache L2 et 16 Mo de MALL cache, une technologie proche de l’Infinity Cache d’AMD, absente de la PS5 mais redoutablement efficace pour limiter les goulets d’étranglement.Mais le vrai tour de force pourrait venir de l’intégration du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), le système d’upscaling par IA introduit avec la PS5 Pro. Grâce à cette technologie, la console portable pourrait afficher des jeux bien plus nets et fluides que ne le permettrait sa puissance brute — un avantage décisif face à la concurrence, surtout si AMD ne propose pas de puce équivalente aux autres constructeurs avant 2029.Autre élément clé : la console reposerait sur une nouvelle architecture graphique RDNA 5 (UDNA), plus performante par unité de calcul. En clair, Sony ne se contenterait pas d’un simple retour nostalgique façon PSP ou PS Vita, mais viserait une véritable alternative technique aux Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go et, bien sûr, la nouvelle console portable Xbox.Ce projet n’est pas encore officiel, mais il coche toutes les cases d’une offensive stratégique sérieuse. Une console portable PlayStation autonome, puissante, et boostée à l’intelligence artificielle ? Si la rumeur dit vrai, la partie s’annonce bien plus serrée que prévu.