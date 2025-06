Les fans ne sont pas contents...



Si cela apparaît sur votre fil d'actualité, prenez-le comme un signe : la chance sera de votre côté tout au long du mois ! Croyez-moi, ce n'est pas une coïncidence.





Depuis lediffusé hier, la tension est montée d’un cran entre certains insiders de la scène gaming et les fans de la franchise. L’absence remarquée delors de l’événement a mis le feu aux poudres. Les regards se tournent désormais vers le, prévu ce vendredi 6 juin.Face à la pression, certains insiders s'accrochent à leurs déclarations, affirmant quen’a pas été écarté, mais qu’il serait tout simplement réservé pour le show deSelon leurs informations, un deal en coulisses aurait été passé entreet les différents organisateurs :, longtemps silencieux, aurait été attribué au, tandis queserait présenté au. Une stratégie qui rappellerait celle de l’, lorsqueavait fait sensation chez, pendant quecréait l’événement chezCe n’est pas tout. Une publication récente dea relancé les spéculations. Le tweet en question montre une image bien précise tirée de. Passée inaperçue lors de sa publication initiale, cette image a soudainement attiré l’attention après avoir été partagée par(trad du tweet) :Pourquoi ce détail en apparence anodin suscite-t-il autant de réactions ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’un teasing officiel de(du moins, considéré comme tel par certains fans), et que, le réalisateur de, est également aux commandes du très attenduC’est maigre, mais l’espoir est bel et bien tourné vers le. Certains fans s'accrochent donc à cette possibilité d’annonce tant attendue, quitte à basculer dans la sorcellerie avec le volet le plus maudit de la saga...