-Devil May Cry 0, un préquel centré sur Sparda, le père de Dante.



-Un remake de Devil May Cry 1, qui serait, selon lui, « le plus grand jeu d’action de tous les temps ».



-Viewtiful Joe 3



-Dino Crisis 4 ou un remake du premier épisode.



-Okami 2, validé par Capcom et actuellement en développement.

C’est passé un peu inaperçu, maisa récemment fait une déclaration intéressante lors de son apparition dans l’émissionEn effet, le papa dea exprimé son envie de réaliser un nouveauCe souhait vient s’ajouter à une liste déjà bien fournie de projets que le célèbre game designer aimerait concrétiser. De quoi se demander s’il envisage de terminer sa carrière aux côtés de, la maison mère de nombreux titres auxquels il a contribué.Les projets queaimerait concrétiser :Face à ces ambitions affirmées, il est intéressant de les comparer à l’attitude beaucoup plus détachée de, son mentor et créateur desemble aujourd’hui garder ses distances avec. Il a notamment refusé de diriger, préférant rester à l’écart de la franchise qui l’a rendu célèbre selon(patron de M-Two).Le papa dea toutefois partagé de bons souvenirs lors d’une réunion avec(producteur senior de la Division 1 de Capcom) et a salué la qualité deainsi que celle du remake de(les deux seuls titres de la série auqu’il a terminés).Reste à voir sisaisira une nouvelle opportunité de faire revenir son légendaire game designer un jour.