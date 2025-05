The Elder Scrolls IV : Oblivion : Remastered le jeu le plus vendu du mois sur Xbox, Playstation et PC



- Forza Horizon 5, deuxième jeu le plus vendu



- 4 des 5 jeux les plus vendus sur Playstation sont édités par Xbox



- Le matériel Xbox Series X|S a augmenté de 8 %



- Croissance de 18 % des abonnements non mobiles (par exemple, Xbox Game Pass)



Matt piscatella "The Elder Scrolls IV : Oblivion : Remastered a vendu plus d'unités en avril 2025 que The Elder Scrolls IV : Oblivion au cours de ses 15 premiers mois de commercialisation combinés après son lancement en mars 2006, et a généré plus de ventes de jeux complets en dollars que les 14 premiers mois combinés de l'original."