Depuis sa sortie début 2024, Helldivers 2 ne cesse de faire sensation, fédérant une communauté toujours plus engagée autour de la défense de la Super-Terre. Alors qu’Arrowhead Game Studios continue de soutenir activement son jeu phare, le studio suédois regarde déjà vers l’avenir. C’est son PDG, Shams Jorjani, qui a levé le voile sur les ambitions du studio : leur prochain jeu sera entièrement autofinancé, une première pour la structure.C’est via le Discord officiel de Helldivers que Shams Jorjani a partagé cette information. Fort du succès critique et commercial de Helldivers 2, le studio suédois bénéficie aujourd’hui d’une liberté créative rare. « Grâce au soutien incroyable de vous, braves gens, l’avenir d’Arrowhead est radieux. Nous pouvons désormais explorer des concepts vraiment cool que nous n’aurions jamais pu envisager auparavant », a déclaré le PDG. Il confirme que ce mystérieux Game 6, comme il l'appelle, sera « 100% financé par Arrowhead », ce qui signifie que le studio gardera un contrôle total sur sa direction.Cela n’implique toutefois aucun désamour envers Sony, ni même un arrêt des discussions. Shams Jorjani tient à souligner l’importance du géant japonais dans la réussite de Helldivers 2 : « SIE/PlayStation est un partenaire fantastique, très orienté jeu et développement. Sans eux, il n’y aurait pas eu de Helldivers ». Arrowhead Game Studios reste donc ouvert à une future collaboration, même si cette fois, l’aventure se fera en solitaire.Le projet reste encore mystérieux, mais une très petite équipe commencera à travailler dessus discrètement d’ici la fin de l’année. Pas d’inquiétude pour autant du côté de Helldivers 2, que Shams Jorjani décrit toujours comme le cœur de l’activité du studio. Tant que les joueurs continueront à lutter pour la démocratie galactique et à acheter des super crédits, le jeu continuera de recevoir du contenu. Et pourquoi pas pendant dix ans, comme l’avait évoqué le PDG par le passé.