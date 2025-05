Je pense que PlayStation a l’intention de sortir plus de jeux que ce qu’on a vu jusqu’ici… Ils pourraient encore faire quelques annonces sympas, et vraiment commencer à faire monter les attentes pour 2026. En interne, ils hésitent encore entre organiser un PlayStation Showcase cet été ou se contenter d’un autre State of Play, mais l’idée d’un vrai "PlayStation Showcase" est bien sur la table. Et s’ils optent pour ça, c’est qu’ils auront pas mal de choses à montrer.

Depuis la réorganisation de Sony Interactive Entertainment et la nomination de Hideaki Nishino en tant que président unique en avril dernier, les insiders semblent de moins en moins bien informés sur les projets à venir de PlayStation. Le retour des fameux ninjas de Sony ?Lors du dernier épisode du podcast Game Mess Decides, Jeff Grubb a fait savoir qu'il ne sait toujours pas ce que va vraiment faire le géant japonais d'ici les prochaines semaines :Pour rappel, Jeff Grubb évoquait déjà en février dernier que Sony hésitait entre un nouveau State of Play et un grand Showcase pour l’été 2025.De son côté, l’insider NateTheHate a simplement indiqué qu’il n’était au courant de rien.