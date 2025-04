L'épisode 4 de GQUUUUX est sortit et c'était topUne fois de plus, c'est bourré de référencesc'est vraiment l'anime de gundam la plus nerd jamais faites, tu sens que les gens derrières sont des gros fans hahaj'aime vraiment l'entre deux qu'ils ont réussis à trouver entre prod original tout en réutilisant le matériel de gundam 079.Pour ceux qui sont passé a coté du film beginning, il faut savoir que dans la série ils ont coupé 15 grosses minutes sur la partie char. ( on y voit plus en détail la guerre d'un an avec des apparitions de la famille zabi, et la disparation de la comète rouge avec la zeknova.)Il me semble que le film sera mis a disposition sur amazon aussi si ça vous intéresse de voir ce contenue coupé.