Je viens de finir la série DMC sur Netflix. Bon y’a du bon et du moins bon.J’ai beaucoup aimé le personnage de Dante, c’est dommage qu’ils n’aient pas repris les doubleurs du jeu mais bon ça passe. On retrouve un Dante proche d’après moi de DMC3 au niveau du caractère, impétueux, drôle, qui a du mal à gérer ses émotions avec ses proches. Son design est plutôt réussi je trouve.L’autre personnage marquant est le lapin blanc, méchant de cette saison. Pareil, bon doublage, plutôt charismatique pour un lapin (mdr), il fait le taf.J’ai trouvé la bande son pas mal et l’animation plutôt correcte.Bon et à partir de là c’est quand même moins bon. Attention ça va spoiler.L’agence DARKCOM est rempli de personnages fillers sans personnalité si bien que leurs morts ne m’a fait ni chaud ni froid. Le vice président est en mode “GOD BLESS AMERICA FUCK YEAH”qui est une vraie caricature de l’homme de pouvoir écervelé américain fanatique de dieu qu’on se mange depuis des années et enfin on a Lady.Lady est en mode girl boss du début à la fin, (typique des productions Netflix hein) son personnage évolue un peu à la fin mais sinon elle reste tout le temps la même et c’est dommage pour un personnage qui a quasiment autant d’exposition voire plus que Dante. Elle est rigide, veut être indépendante mais est presque prétentieuse parfois alors qu’elle se fait sauver par Dante.Bon et puis y’a ce délire des démons réfugiés aussi.Alors ça, j’aurais jamais cru possible de faire de devil may cry une série politique.On a donc une partie des démons qui servent de minorité racisé (le terme à la mode askip) qui veut immigrer dans le monde des humains pour avoir une vie meilleure. Sauf que évidemment ça va pas être possible à cause de la méchante administration américaine “pan pan fuck yeah” qui ont une réflexion proche d’une marmotte sous xanax.“ Des démons ? C’est des espèces de mexicains d’un autre monde en fait non ?” Bref, y’avait du potentiel mais c’est quand même parti en couille assez vite, dommage.Plus qu’à voir le traitement qu’ils vont réserver à Virgil dans la saison 2.Bon et à la suite de ça, j’ai regardé à nouveau la série DMC du début des années 2000 et c’est quand même vachement différent.Que ce soit au niveau du scenario qui change à chaque épisode ou du traitement des personnages, ça se regarde encore bien et ça reste plus sympathique que la série de 2025.N’hésitez pas à dire ce que vous en pensez, je suis curieux d’avoir le retour des gens qui ont joué aux jeux et qui ont regardé la série de 2025.