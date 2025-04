La suite =======>10)- Non seulement de la pluie mais aussi un orage très puissant et alors que Sam tente de progresser dans un parking souterrain, les coupures de courants neutralisent toute source de lumière et Fisher est plongé dans le noir. Heureusement que ses lunettes de vision nocturne seront d'une grande aide. On reste malheureusement pas assez longtemps sous la pluie mais qu'importe, ça reste un niveau marquant.9)- Dans SF Adventures, Vous contrôlerez Krystal au tout début du jeu dans un lieu sacré appelé le Palais Krazoa. Vous aurez l'occasion d'y retourner plusieurs fois avec Fox aussi, toujours sous une pluie battante et d'orage du plus bel effet. On dirait que ce lieu est "hors du temps", flottant dans le ciel puisqu'il est uniquement accessible grâce au ptérodactyle ou par le géant de pierre.8 )- Sûrement l'un de mes niveaux préférés du jeu. Sous une pluie fine, vous progresserez dans la cité avec des ascenseurs ou autre escalier. La couleur bleutée de ce lieu le rend absolument magique et magnifique. La musique y est aussi pour beaucoup, particulièrement aimé le combat de boss contre le Maître de l'âme.7)- Le premier donjon du jeu Darksiders et il donne déjà le ton ! Une immense cathédrale sinistre sous une pluie et des orages bien vénère en prime. J'adore l'ambiance et l'atmosphère de ce lieu, et le combat tout en haut de la tour contre Tiamat la chauve-souris, plus épique tu meurs. Par contre quelle saleté, vraiment pas simple !6)- L'un des meilleurs niveaux du jeu assurément. Vous commencez en chariot, puis sur un petit tronc coupé par la suite, devrez échapper à des scies meurtrière, et d'autres obstacles en prime. La musique est géniale, le rythme est parfait, c'est ni trop dur ni trop facile, une pépite !5)Après le niveau en Thaïlande très ensoleillé, voici pour moi le deuxième meilleur monde du jeu, le Mexique. Lara rapplique en moto dans sa tenue sexy alors que la boue vole dans tous les sens et que la pluie tombe en trombe un peu partout. Quelques panthères noires à pourfendre avec les flingues, mais la cerise sur le gâteau c'est quand même les saletés d'araignées tapi dans l'ombre.4)- Pour enfin faire taire ce maudit dictateur, Jak décide de se rendre au sommet du complexe Grenagarde et alors qu'il progresse en hauteur et que les éclairs font mal au yeux. Il affrontera le Baron Praxis dans un combat vraiment difficile pour le coup. C'est con à dire mais ce niveau m'a marqué, peut être grâce à son ambiance que je trouve vraiment réussi, et ses graphismes assez impressionnant pour de la PS2 , surtout quand on voit toute la ville en contrebas !3)- Alerte chef d'œuvre d'ambiance ! Parcourir cette ville morte est juste un régal, et franchement je préfère vous laissez profiter de la vidéo plutôt que de blablater pour ne rien dire, juste admirer !2)- Même chose ici, et alors que Ellie se rapproche de son but, la pluie et l'orage finiront par dégénéré, et non seulement le niveau est génial, mais ajouter à cela tout le reste et c'est juste phénoménal. Un truc que j'adorais faire, c'était me planqué tout en haut de la place inondé et d'allumer les séraphites au sniper. A noté que j'aurai très bien pus mettre celui avec Abby tout aussi phénoménal.1)- Ça se passe de commentaire, tout y est...Voilà, j'espère que ce top spécial "pluie" vous aura plu. J'ai vite enchaîner car j'aimerais vous proposer un nouveau Duel ce week-end (si j'ai le temps) mais un autre top est déjà en cours de préparation.