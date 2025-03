Selon l'insider DanielRPK, Naughty Dog travaillerait sur un deuxième projet, en plus de Intergalactic: The Heretic Prophet (potentiellement prévu pour 2027), et il ne s'agit pas de The Last of Us Part III.Ce mystérieux projet serait en développement depuis trois ans sous la houlette de Shaun Escayg, connu pour avoir travaillé sur la mise en scène et la photographie de The Last of Us, The Last of Us: Left Behind et Uncharted 4: A Thief's End avant d'occuper le poste de directeur créatif et scénariste sur Uncharted: The Lost Legacy. Il a également travaillé sur... Marvel's Avengers chez Crystal Dynamics.