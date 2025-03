Ça commence à faire du bruit sur un fil Reddit, où plusieurs joueurs de Monster Hunter: Wilds partagent des captures d'écran de leurs comptes bloqués, avec comme motif, selon Capcom :Dans mon cas, je suis tombé sur ça hier :Franchement, depuis quand l'Arkveld donne-t-il autant de ressources ?Évidemment, je n'ai pas rejoint la partie et j'ai bien fait. Capcom commence à infliger des bans massifs à plusieurs utilisateurs PC du jeu. Ces derniers utilisent des mods pour modifier les récompenses de mission ou même obtenir des DLC payants.Il n'y a aucune annonce officielle de Capcom concernant la triche sur le jeu pour le moment, mais les bans semblent avoir commencé. Il est important de noter que ces bans concernent pour l'instant uniquement les joueurs PC, mais je ne sais pas si un joueur console pourrait être banni s'il rejoint une quête "cheat". Quoi qu'il en soit, je préfère prévenir :

posted the 03/23/2025 at 12:46 PM by marchand2sable