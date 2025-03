Nouveau Duel de la semaine, et 2 jeux Nintendo vont s'affronter le temps de quelques jours. Qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider !- Soit l'un ou l'autre, pas les 2. Les membres votant pour les 2 jeux ne seront pas comptabilisé et (ou) le commentaire sera supprimé.- Aucun troll permis, j'ai plus le temps pour ses conneries x)- Dire pourquoi un tel et pas l'autre est un vrai + car ça permet de redonner vos arguments lors des résultats mais ce n'est pas obligatoire.- Ne pas débattre entre membre dans cet article afin de ne pas "polluer" lors de la recompte, vous aurez en revanche tout loisir de le faire lors du résultat.- Maj régulière et Rappel tous les 2 jours environ et classement dans la foulée, à voir en fonction du nombre de votes.