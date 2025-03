Selon Digital Foundry la version PS5 Pro du nouveau Assassin's Creed Shadow serait l'une des plus impressionnante qu'ils aient vu sur une version PS5 Pro d'un jeu.Par rapport à la PS5, la version Pro affiche du 60 fps avec le RT activé.Toujours selon DF cela transforme parfois totalement certaines scènes.En revanche la version PS5 Proposerait une gestion des lumières moins abouti avec un effet "plat et compressé".DF parle même d'une écart générationnel au niveau de la gestion des lumières.A noté que globalement la qualité d'image(résolution) reste plus au moins identiques sur les deux supports.

Who likes this ?

posted the 03/20/2025 at 07:28 AM by ouroboros4