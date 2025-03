Selon un leak, le prochain événement de Dead by Daylight introduira une nouvelle collaboration avec Capcom, mettant à nouveau en avant la licence Resident Evil.Après l’évent Raccoon avec Nemesis et l'évent Project W avec Wesker, place à l’événement Baker, qui mettra en scène Jack Baker de Resident Evil 7 en tant que tueur, la maison des Baker comme nouvelle carte, ainsi que Ethan Winters comme nouveau survivant.Le visage d'Ethan Winters sera donc révélé pour la première fois officiellement.Son apparence a toujours été un sujet de débat parmi les fans, et certaines théories suggèrent que cela pourrait être juste un clin d'œil pour indiquer que le joueur, à travers les yeux d'Ethan, incarne en réalité ce personnage.Le projet W avait bien été leaké avant son annonce officielle, mais comme d'habitude restons prudents avec ce leak. Néanmoins, une troisième collaboration entre Dead by Daylight et Capcom n'aurait rien de surprenant, compte tenu du succès des précédentes, et du futur anniversaire de la saga a venir.