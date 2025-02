Le programme mise en place depuis plusieurs années et qui permettait de recevoir des points Or à l'achat de jeux numériques et physiques va bientôt prendre fin.



À compte du 25 mars 2025 4H30 UTC le programme Point Or de Nintendo sera interrompu.



Passer cette date les achats numériques ne rapporteront plus de points.



Les jeux physiques qui sortiront après le 24 mars 2025 ne rapporteront plus de points non plus.



Les Points Or déjà acquis pourront être utilisés jusqu'à leur date d'expiration



https://x.com/OatmealDome/status/1891747765887136128?t=evi_CuDPIuU_7CPwjyb4cw&s=19