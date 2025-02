nous jouez un mauvais tour?

Rendez-vous ou ce sera la guerre...



Bon askip les premiers retours sur Captain America 4 sont pas folichons du tout.



Perso le premier trailer m'avait fait l'effet mouif ...un film sans surprise et très classique.

Le second trailer a eu l'intelligence de montrer déjà la trahison ( pas de celle de Ford )



Déjà le film changeait de titre et comme prévu un cheap Captain america ( la honteuse série The Falcon and the Winter Soldier ) prenait le relais du soldat Rogers.

et

donc les reshoots tiraient la sonnette d'alarme d'un film peu convaincant mais en parallèle la situation alarmante du MCU qui en gros ( sans même parler de wokisme) avait déjà comme un symptôme d'arrogance car les mecs se sentaient plus pissés après les records d'Infinity et Endgame et pensaient qu'ils transformaient en or tout ce qu'ils touchaient même le caca...sans parler qu'ils avaient perdu un aspect qualitatif à force de vouloir multiplier les pains (séries et films) accouchant donc de FX baclés et de scénarios totalement fatigués.



On va voir mais le vrai retour de Marvel qualitativement pourrait venir avec les F4s voir même que l'avenir de Marvel va se jouer avec les prochains films Avengers car offrir 100 millions à Downey junior pour jouer Fatals (dr Doom héhé) c'est déjà anticipé que le films va faire le milliard, un pari qu'on peut juger optimiste tant Marvel (avec Dc et Sony pictures) aura fatigué le public des films de super héros avec ces dernières années à offrir daube sur daube.

En plein doute le MCU balance pour se rassurer un budget astronomique pour Avengers...comme si c'était le tout pour le tout. En cas d'échec, il risque d'y avoir panique à bord pour Disney.



Autre petite déception mais chez Netflix cette fois:

The Gorge, moi qui aime la SF, j'ai vraiment mal à la tête. Une daube ennuyeuse pour être gentille. On a du mal à comprendre le projet ou le but du film.