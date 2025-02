- Nouveau top 10 et cette fois sur un jeu "récent" Stellar Blade que j'ai bientôt fini, j'en suis au boss de fin si vous voulez tout savoir x) Voici donc selon moi les boss les plus difficiles du jeu et ya du très lourd !10)- Il est le deuxième boss qu'on rencontre dans le jeu, et c'est déjà une immense brute. Armé d'un espèce de bâton qui fait des éclairs, il projettera sur Eve de nombreux arcs électriques, et qui font assez mal au début du jeu.9)- Le béhémoth est un Naytiba d'élite comme Abaddon, il est trouvable dans le Grand Désert, la deuxième zone semi ouverte du jeu. Il faudra réaliser une quête annexe pour l'affronter, je crois que c'est avec la fille au cheveux violet dans la décharge de Xion. C'est une version gigantesque des béhémoths de base qu'on trouve dans le désert. D'une force brute, sa principale attaque et de foncer sur nous et c'est pas toujours évident de l'esquiver. Il reste un adversaire plutôt retord mais il ya bien pire encore évidemment.8 )- Le traqueur est une belle saloperie qu'on trouve dans la Matrice 11. C'est une créature très agressive et très véloce car elle attaque très très rapidement. Elle a été je pense un de mes deuxièmes "frein" au jeu. Elle a plusieurs enchaînement dévastateur, notamment quand elle fait son combos qui nous laisse très peu de temps pour réagir. Elle peut aussi nous attraper pour nous faire de gros dégâts et qu'il faudra bien esquiver sous risque de prendre cher.7)- Bien qu'on l'affronte au tout début du jeu avec l'aide de Tachy, je parle surtout de sa deuxième version dans une quête annexe des Terres Désolées, à la zone interdite précisément. Le goliath est muni de deux énormes boulets aux poings qui une fois sa barre de vie bien entamée s'enflammeront et causeront à Eve des dégâts de feu si elle est touchée. Le Goliath fait assez mal et j'ai dû revenir un peu plus tard dans le jeu pour l'affronter car je me faisais déssouder sans autre forme de procès.6)- Giga est le premier gros boss du jeu, c'est un Naytiba Alpha, ennemi principaux de Eve. Il ressemble à un genre de gorille avec une tête circulaire et munie de piques acérés. C'est une brute massive qui fait énormément de dégâts en début de jeu, et il m'a fallut quelques try pour y arriver. La violence de ses attaques est conséquente, et il faudra bien faire attention à pas se faire prendre dans ses combos. C'est aussi un sac à PV bien garni, mais quel combat n'empêche !5)- L'ancienne amie de Eve maintenant sous influence du Naytiba Alpha. Tachy est une adversaire redoutable, qui attaque très rapidement avec une épée orange et qui peut faire des attaques électriques. Le combat sera en deux phases, le deuxième étant bien évidemment plus complexe. Elle attaque aussi bien à distance que au corps à corps et il faudra bien parer et esquiver ses coups sous risque de mordre la poussière très rapidement. Une fois vaincue, Eve débloquera la capacité Tachy et pourra bénéficier de ses pouvoirs, sorte de super mode qui la rend invulnérable durant une courte période.4)- Un design de boss aussi réussi que malsain. Cette créature à l'aspect difforme est un automate sous influence Naytiba. Il a élu domicile dans les quartiers de la station orbitale Orca. Il m'a bien fait galérer celui là surtout à cause de son foutu laser qui spamme pas mal et qui fait énormément de dégâts. Il peut aussi se faire aider par des petits automate qui nous explosent à la tronche si on s'approche trop d'eux. Il a également pas mal de PV et est assez résistants, bref une belle galère.3)- Là, on passe clairement un cap en terme de difficulté et je dois dire que l'écart entre celui là et les boss cités précédemment est quand même conséquent. Le NNI est une horreur qui m'a valu beaucoup de try, peut être 20 ou 30 avant d'y arriver. Il est tellement violent que ça m'a surpris. Il attaque extrêmement rapidement et fort, et ses essaims d'abeille chelou là fait qu'il contamine pas mal la zone de combat et il faudra bien faire attention de pas foutre ses pieds dedans. Au milieu de sa barre de vie, il fera une gigantesque AOE (Area of effect) en anglais qui si vous la détruisez pas vous tuera instantanément et c'est très stressant car il envoie aussi plusieurs projectile avant ça.2)- Un ENFER ! J'ai hésité à la mettre première, je crois que j'ai mis plus de 40 try pour y arriver, oui facile. Raven est une adversaire extrêmement redoutable, elle attaque non seulement très rapidement mais ses attaques sont aussi difficile à voir, notamment parce qu'elle projette parfois plein de particules autour d'elle. Parer et contrer sera quasi obligatoire contre elle, autrement je vois pas comment c'est possible d'y arriver à moins de spammer les compétences BETA. Même si mid life, elle pourra contrer totalement la compétence Beta L1 carré, oui oui elle me l'a fait plusieurs fois donc je suis au courant... Bien qu'elle soit extrêmement difficile, c'est l'un des meilleurs combats du jeu, et la musique est géniale aussi !1)- On affronte ce boss uniquement si on choisi de prendre la main de Adam à la toute fin du jeu. C'est une horreur ce boss a son paroxysme, à l'heure où je vous parle je ne l'ai toujours pas battu. Il est d'une telle violence que je le trouve même un peu trop abusé honnêtement. Attaque au cac, à distance il vous fera vivre un enfer, et defonce votre bouclier tellement rapidement qu'on a l'impression qu'il sert à rien. J'essaie d'économiser un max les pompes S8 contre lui, tant elles sont précieuses face à un combat comme ça. Je pense y arriver tout de même mais j'avais pas vu un boss aussi tenace depuis Le Roi Berserker de Gow Ragnarök... Ah, et puis on a aussi l'impression que notre barre de vie ne sert à rien tant il fait de dégâts, mais j'ai vu que l'astuce de le foutre à terre marcher plutôt bien !Voilà ce top est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas pu classer le combat contre le Naytiba Ancestral car j'ai choisi l'autre tout simplement, je me demande si il est chaud d'ailleurs...