depuis la sortie de l'extension Dawntrail.Plusieurs raisons possibles :-Une histoire et un protagoniste loin de faire l'unanimité-Un contenu très pauvre qui ne donne pas envie d'y revenir-Des raids destiné surtout aux Hardcore gamer laissant les joueurs occasionnel sur le côté-Une formule qui s'essouffle avec les années-Des délais de de plus en plus long entre chaque mise à jour-Une upgrade graphique assez minime