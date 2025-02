« Depuis des décennies, les jeux vidéo sont à l’avant-garde de l’innovation technologique et culturelle », a déclaré Stanley Pierre-Louis, président-directeur général de l’ESA. « Avec l'iicon, nous créons un espace où les visionnaires de tous les secteurs peuvent se réunir, se connecter et réimaginer ce qui est possible grâce au divertissement interactif. »

L'Interactive Innovation Conference, ou iicon, de l'Entertainment Software Association (ancien organisateur de l'E3) est un événement "unique en son genre" conçu pour mettre en relation des visionnaires, des leaders d'opinion et des innovateurs de tous les secteurs afin d'exploiter la puissance du divertissement interactif.Du 27 au 30 avril 2026 au Fontainebleau Resort de Las Vegas, les participants auront un accès exclusif à des discours visionnaires, à des discussions et ateliers captivants et à des opportunités de réseautage d'élite avec des dirigeants qui façonnent l'avenir du divertissement, des affaires et de la technologie. iicon promet de réunir un large éventail de secteurs qui convergent vers le divertissement interactif, notamment le cinéma, la télévision et la musique, ainsi que le sport, la santé, l'éducation, la finance et bien plus encore.Les participants pourront échanger avec des personnalités du secteur, notamment des dirigeants d'Amazon Games, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo of America, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft et Warner Bros. Games.