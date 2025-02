Synopsis de l’IA (à partir des informations des leak) :



Leon S. Kennedy et Jill Valentine se retrouvent pour faire face à leur plus grand défi. Leur mission les conduit dans une ville dévastée, récemment bombardée pour contenir une épidémie virale mystérieuse. Mais en affrontant leurs propres démons du passé dans cette ville du désastre, ils doivent faire face à des choix moraux déchirants qui pourraient changer le cours de l'humanité à jamais. Dans une course contre la montre, Leon et Jill doivent non seulement découvrir l'origine du virus, mais aussi empêcher une catastrophe mondiale imminente digne d’une apocalypse.

Je suis en train de tester la magie de l’IA sur Resident Evil 9 Apocalypse et j’ai juste créé à partir de cette dernière des illustrations qui puisent leur inspiration sur les récentes fuites connues du titre.L’IA m'a donné une petite dizaine d'illustrations vraiment sympas en quelques minutes, et même si je doute que le jeu ressemblera à ça, le niveau de détail et la qualité des artworks apportent une nouvelle dimension aux fuites, malgré ce côté « générique et sans âme ».Bref, je vous partage mes concepts art avec une petite musique style Save Room (sauce Made in IA également, décidément...).En tout cas, besoin de méditation ou fuir le stress du quotidien ? Vous êtes à la bonne porte.Contrairement à beaucoup, ce sont les musiques calmes que je préfère le plus dans les Resident Evil, même dans les JV en général, c'est donc avec un grand plaisir que je vous partage ça.Bon visionnage et surtout bonne écoute.