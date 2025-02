Alors que le leaker NateTheHate avait récemment annoncé qu'un nouveau PlayStation State of Play devrait se tenir la semaine de la Saint-Valentin (donc du 10 au 14 février 2025), un autre insider, à savoir PH Brazil, affirme que le State of Play aura lieu précisément le 14 février prochain.A noter que cela serait la première fois qu'un SoP de Sony est diffusé un vendredi. Peut-être pour frapper fort avant le début du week-end ?

posted the 02/04/2025 at 11:29 PM