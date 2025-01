Sachez que Sega a lancé un nouveau service qui permet je cite de "louer un cerveau". Intitulé Braintal, ce service est un contre-pied aux IA puisqu'il permet à des professionnels et des entreprises d'avoir accès à du personnel pour obtenir des idées, créer des concepts et obtenir tout le nécessaire pour pouvoir développer des jeux vidéo.Braintal n'est pas disponible pour le public et est adressé aux organismes qui manquent en personnel. L'idée d'un tel projet est de mettre en avant l'expertise de Sega.