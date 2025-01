Vingt-huit ans après ses débuts, la licence Gran Turismo continue de séduire les amateurs de simulation automobile sur console.s’impose comme un véritable succès commercial. À ce jour, il s’agit dede la saga. Moins de trois ans après sa sortie, GT7 se hisse déjà à la cinquième place des meilleures ventesde la franchise sur le territoire américain.Pour atteindre cette position,, qui occupe actuellement la quatrième place aux États-Unis. Cet écart, relativement mince, devrait être franchi sans difficulté avant la sortie du prochain opus de la série.La répartition des ventes par territoire de la franchise permettent désormais de dresser un tableau plus précis de sa performance. Selon des données divulguées lors d’une fuite d’Insomniac Games en décembre 2023,affichait un total dedont environOn peut également observer la répartition des ventes des opus précédents :(LTD :d’exemplaires vendus) comptait environ(LTD :d’exemplaires vendus) comptait environSachant que GT7 a déjà dépassé GT5 en termes de ventes aux États-Unis, il est raisonnable d’estimer que le dernier opus a franchi la barre des 10 millions d’exemplaires vendus à l’échelle mondiale. Un chiffre qui ne manquera pas de croître dans les mois et années à venir, le dernier bébé de Polyphony apparaissant encore dans les charts.