Voici un nouveau top 10 d'un jeu ressorti récemment sur Switch, à savoir DKCR ! Quels niveaux m'ont fait hurler ? Découvrez les sans plus attendre !10)- Le dernier niveau du monde de la plage nous fait déferler sur nous une vague géante pendant tout le niveau. La difficulté résidera sur le fait d'esquiver cette vague et se protéger à l'aide d'élément du décors et c'est vraiment pas simple la première fois.9)- Un niveau en chariot qui porte bien son nom. Comme le tonneau fusée la moindre erreur et vous perdrez une vie. Ça va assez vite et il faudra être réactif pour ne pas se prendre un obstacle que ce soit les pics, les bombes lancées par les taupes ou les trous tout simplement.8 )- Le niveau le plus difficile du monde 7 pour moi. Pourtant, cette mécanique géniale fait tout le charme de ce niveau où il faut en fait activer soit un bouton bleu ou rouge pour pouvoir avancer, mais attention car certaines plate-forme disparaissent et vice versa, il faudra donc souvent "jongler" entre les 2 et c'est vraiment pas évident.7)- Un niveau de course poursuite du 5 ème monde ou pendant tout le niveau, vous vous ferez coursez par des araignées qui si elles vous touchent vous tuera en un coup. Et elles vont très très vite, vous aurez pas le droit à l'erreur ou presque, tant elles auront fait de vous rattraper, surtout que plein de bloc vous barreront la route, seul point de consolation, le niveau n'est pas très long.6)- Ce niveau du 8 ème monde entraîne DK dans une mer de lave bouillante (logique c'est de la lave) je sais pas combien de fois je me suis "baigné" dedans par erreur en tombant mais j'ai arrêté de compter... Ajouter à ça les innombrables boules de feu de taille plus ou moins grande pour vous barrer la route et vous risquez fort d'y laisser votre peau de singe ! Le dernier passage est un véritable calvaire d'ailleurs.5)- Il est évident qu'un niveau K aller pointé le bout de son nez tant ces niveaux font parti des plus difficiles du jeu et où il faudra récupérer toutes les lettres Kong du niveau pour s'y frotter... Ces niveaux de l'angoisse ont d'ailleurs aucun chekpoint, donc pas le droit à l'erreur du début à la fin. Voici donc une succession de pics et de plate-forme à la trajectoire pas toujours évidente, ce niveau en miroir j'en ai clairement fait des cauchemars....4)- Un niveau en tonneau fusée, nouveauté de cet épisode. Durant tout le niveau, vous vous ferez poursuivre par une Chauve souris géante qui sera très délicate à esquiver, à la fin, elle vous enverra des ultrasons et ce passage fait sûrement parti des pires du jeu, assurément tellement c'est difficile...3)- Le niveau spécial du monde 9 est bien évidemment un des plus difficile. Aucun checkpoint dans ce niveau, une succession de plate-forme comme des bananes géante, fraise ou autre prune. Les petites merdes qui vous lancent des pics, les cerises qui explosent ou encore les koalas qui vous envoient des bombes... vaste programme ! Heureusement que ce niveau est génial et que c'est de la plate-forme pure !1)- Le niveau le plus difficile revient à ce niveau K, du sixième monde plus précisément. Un ENFER... littéralement. Déjà pas simple au début, il devient un véritable cauchemar quand il faudra éviter les 2 libellules électrique, ensuite une sur un ressort au dessus de la lave. C'est tellement difficile que j'ai failli utiliser du jus de banane la première fois, mais j'ai résisté et fini par réussir. Ce passage est abominable et on a l'impression qu'il dure des plombes tant on est concentré à la fois de pas tomber dans la lave mais aussi sur cette saleté électrique.Voilà pour ce top, j'espère qu'il vous aura plu ! Bon week-end ^^