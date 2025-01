-Aucun problème de développement, le jeu avance même très bien.



-Des bombes fumigènes et sonores seront à la disposition du joueur dans le jeu pour distraire des ennemis redoutables (ça sent l’open world ou des zones semi-ouvertes).



-Le jeu utilisera le moteur graphique RE Engine dans sa version la plus améliorée. Ce sera le plus beau jeu Capcom à ce jour.



-Le moteur REX ENGINE n’est pas encore prêt, mais il se dévoilera à la presse et au public durant l’année normalement ou en 2026.



-Capcom a l'intention de mieux gérer le marketing de ce futur Resident Evil, les hauts bonnets n'ont pas aimé le marketing de Resident Evil 8 qui mettait très en avant Lady Dimitrescu alors qu'en réalité, le personnage était très secondaire.



-Le duo Leon S. Kennedy et Jill Valentine se confirme encore une fois, cependant Leon sera très proche de son comportement de RE4 Remake (très sérieux).



-La Blue Umbrella Company ne sera pas en retrait, au contraire même, elle sera cette fois-ci au centre de l'histoire de ce volet.



-Le côté horreur sera très prononcé dans cet épisode avec des zones inhospitalières et malsaines comme un hôpital délabré.



-Capcom considère le jeu comme le plus grand titre d'horreur de l'histoire de la série, ce qui confirme la récente fuite du mois de décembre. En effet, selon des leak récents, la firme nippone souhaite un méta score de +90 d’une rareté absolue pour ce volet de la saga. Resident Evil 4 reste à ce jour le plus haut Metascore de la série avec un 96/100 au compteur.



-Le sous-titre Apocalypse n’est pas le nom de code du projet mais bien le sous-titre du jeu.



-Enfin pour la fenêtre de sortie, le soft est prévu pour fin 2025 ou début 2026 et une sortie sur Switch 2 n’est pas à exclure.

Encore une fuite sur Resident Evil 9 (décidément), celle-ci provient de Capcom USA Marketing qui se retrouve sur Reddit. Comme toutes rumeurs sur le jeu, c'est à prendre avec des pincettes :