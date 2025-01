Au 25ème siècle, on dit que l’humanité a survécu de peu à un cataclysme qui a laissé la Terre inhabitable et en ruines. Ce qui restait de la race humaine se tournait vers les étoiles pour un nouveau monde : Trappist 1-E, où ils pourraient reconstruire et recommencer.



Cependant, ceux qui ont survécu au cataclysme étaient stériles et ne pouvaient pas avoir d’enfants. Sans solution, l’humanité allait bientôt disparaître.



Les derniers survivants de la Terre, une colonie connue sous le nom d'Aion, décident d'utiliser leur technologie pour passer à différentes périodes du temps, extraire des femmes et les ramener à leur base sur Trappist 1-E pour servir de mères porteuses et empêcher l'extinction de l'humanité.



Cependant, ce qui semble être de bonnes intentions cache de sombres vérités et lorsque Violet Sinclair est arrachée à son époque et transférée à Trappist 1-E, elle se retrouve dans un conflit de conspiration et de survie alors que les véritables intentions d'Aion se révèlent.

On ne sait pas trop à quoi s'attendre pour l'instant, mais le synopsis officiel du jeu vient d'être dévoilé par les développeurs :D'autres infos également :-Le grand méchant du jeu seraun personnage à la fausse allure(visible dans le trailer ci-dessous).-Le bestiaire sera varié avec des animaux de la préhistoire et des dinosaures.-La grosse majorité du jeu se déroulera dans un complexe.-Une mécanique d'infiltration sera incorporée au gameplay.-Plusieurs personnages importants et PNJ seront présents dans le jeu.-Le gameplay se rapprochera desmodernes entre exploration, combat et énigme, le tout à la caméra TPS (pas d'info encore pour la gestion d'inventaire).est une exclusivité PlayStation 5 et sera disponible en juillet 2025. D'autres infos seront divulguées d'ici là.