Suite au bruit médiatique incroyable des fans de Capcom sur le retour de la licence Dino Crisis (l’impression de revoir l’avant RE2 Remake), le studio TeamKill Media annonce son propre jeu survival horror de dinosaures :qui sera présenté mondialement demain à 15 H.Le studio nous promet du réalisme à haut niveau, pour le gameplay, le joueur devra lutter contre des dinosaures assoiffés de sang et des animaux de la préhistoire, comme des crocodiles géants et autres prédateurs disparus de notre monde.La survie sera primordiale malgré l'action. Le jeu est une exclusivité PS5. Ça donne envie sur le papier, mais attention malgré tout, les créateurs du jeu sont les mêmes que l’infâme Quantum Error. Ont-ils appris de leurs erreurs?Rendez-vous demain à 15 H pour le savoir.

Who likes this ?

posted the 01/16/2025 at 11:18 AM by marchand2sable