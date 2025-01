Je veux bien sûr parler duqui consiste à survivre le plus longtemps possible dans le mall.Le joueur ne peut échapper à l’inévitable, mais ce mode est terriblement addictif si on adhère au principe.Il y a des nouveautés dans cette version remake, comme des psychopathes et des survivants psychopathes plus nombreux dans le mall et plus hasardeux.Vaincre certains vont vous donner des ressources inestimables et vont vous inciter à sortir de votre cachette (la technique de campeur que les anciens doivent certainement connaitre).Hélas, la nouvelle équipe en charge du remake n’a rien compris au principe de Dead Rising dans la campagne de 72 H et malheureusement rien ne va changer pour ce mode.On se retrouve donc avec de grosses facilités de gameplay, comme l’autorisation d’utiliser le magazine "munitions illimitées" ou encore la possibilité de faire avancer le temps dans les toilettes (du grand n’importe quoi ça), résultat le trophée/succès de tenir 7 jours n'est devenu qu'une simple formalité.Je salue par contre la possibilité de suspendre la partie, car laisser la console tourner sur pause comme à l’époque c'est juste :(je salue les anciens, vous vous rappelez de cette folie? ).Gros carton rouge à Capcom (décidément encore une fois) qui n’ont même pas pris la peine de mettre un classement dans ce remake, du coup on est obligé d’aller sur Reddit et d’échanger avec des fans qui jouent le jeu réellement (pas d’avance rapide, pas de munitions infinies, etc).J’ai réussi à survivre jusqu’au jour 3 avec toutes les provisions de Paradise Plaza utilisées, j’ai hâte de reprendre ce soir, je ne me rappelais plus que c’était aussi addictif.