Et voilà, encore une année de passée, une bougie de souffler... ah non désolé ça c'est une chanson... bref, 2024 est maintenant derrière nous, enfin presque. Et avant de me préparer pour le jour de l'an, je vais passé en revue mon année 2024 niveau JV.J'ai malheureusement pas fait assez de jeux cette année, pris par mon nouveau boulot etc, ma vie perso bref, je constate que plus on vieillit, plus c'est chaud de trouver du temps pour jouer surtout que j'ai d'autres passions aussi à côté...Mon backlog interminable n'en finit pas de se remplir bien que j'essaie malgré tout de le diminuer du mieux que je peux. Je vais passé en revue tous les jeux que j'ai fait et finis cette année et yen a pas des masses...- J'avais jamais eu l'occasion de faire ce premier épisode et c'est maintenant chose faite. J'ai plutôt bien aimé mais on est quand même loin du niveau du 2. Il était quand même assez impressionnant pour l'époque mais ya des passages quand même horrible et qui m'ont gonflé.- Jeu que j'ai malheureusement abandonné après quelques heures de jeux. Je n'ai tout simplement pas réussi à rentrer dedans... Alors que j'ai adoré Origins ! Mais là le côté RPG est poussé à son paroxysme, Alexio est inintéressant, les batailles navales je déteste bref c'est dommage parce que j'adore pourtant la Grèce Antique mais là je n'y arrive pas. Un jour je lui relaisserai peut être une chance.- Excellent survival horror, je vous en ai même fait un test si jamais ça vous intéresse. J'ai pas grand chose d'autre à dire, et jattends le 2 avec impatience !- Tout ceux qui me connaissent savent que je voue un culte à ce chef d'œuvre et le refaire dans les meilleurs conditions possible ma fait grave plaisir. Heureusement je l'ai pas payé trop cher grâce à une carte cadeau de chez fnac, et le rerefaire bah le plaisir est resté intact.- Licence que je trouve un peu sous estimé, après un premier épisode que j'ai adoré, sa suite avec Death j'ai grave kiffé aussi, même si le scénario je l'ai trouvé assez décevant. Un peu trop de loot aussi, mais les combats sont super cool, la DA top et Death est plus intéressant que War et hésite pas à envoyer chier xD allez manque plus que le 3 et j'aurai tour fait, ah non c'est vrai ya un nouveau Darksiders en préparation si jamais vous êtes pas au courant...- Le monument de 1996 redécouvert dans sa version remasterisé. J'ai adoré même si ça a forcément vieilli aujourd'hui surtout les combats, mais j'ai quand même au moins pus faire les DLC que j'avais jamais fait à l'époque et ça c'est très cool !- Je crois que préfère le 2 au 1 malgré tout, remarque je suis pas sûr parce que certains niveaux j'en ai fait des cauchemars... L'opéra, Epave du Maria Doria etc bref mais TR2 c'est trop culte, et je préfère l'histoire dans celui là, avec la mafia de Bartoli !- Il est en court mais je suis bloqué à Londres, en fait je suis un peu tout le temps bloqué dans celui là... vu que j'essaie un max de pas utiliser de soluce, j'aime bien malgré sa difficulté parfois vraiment abusé, mais ça sera clairement pas mon épisode préféré...- 175 heures au compteur, je voulais faire la platine mais flemme de refaire le jeu avec les autres Maison. Pourquoi pas plus tard ? J'ai adoré, enfin un jeu ambitieux de l'univers de HP, vu que je suis fan de cet univers, ça a été un régal, surtout Poudlard et Pré-au-Lard avec les multiples références. Je suis moins fan de l'open world un peu trop scolaire et du bestiaire rachitique mais peut être que dans la suite ça sera corrigé !- J'ai fini le jeu dans sa version PS4 non sans mal tant j'ai pesté sur la difficulté parfois exacerbée. J'ai pas trop aimé cet épisode mais je suis content de l'avoir fait quand même. Ça reste sympa mais en dessous de DS1 et 3. Les boss yen a plus des mauvais que de bons, et le level design est clairement moins maîtrisé que les autres. Bref, DS2 c'est le vilain petit canard mais c'est pas une bouse non plus.- Bien meilleur que DS2. Des boss grandiose, une DA toujours aussi déprimante et des DLC vraiment top, surtout Ringed City, dont le boss final restera vraiment dans les annales. J'ai adoré ce DS3, mais pas autant que le 1, peut être la faute à son côté un peu best of du premier, avec pas mal de redite. Mais des moments de bravoure il en a heureusement. Et je trouve qu'il a les meilleurs boss de la trilogie ça oui faut pas déconner.- En train de le refaire dans sa version Anniversary PS5, et c'est un chef d'œuvre. Je l'ai pas fini, je compte tout faire et ça prend un temps monstre, je dois avoir actuellement 150 heures de jeux et là je fais une petite pause, je n'ai enchaîner que ce jeu là depuis plusieurs semaines.- Seul jeu de 2024 que j'ai fait pour l'instant je sais j'ai honte... Bah j'ai adoré, on est peut être en face d'un sérieux concurrent à Mario. Ce jeu transpire l'amour du JV, à tous les étages et jexclue pas de refaire un second 100 % en 2025 tant j'ai aimé ce jeu.- j'ai tous les DLC et je l'ai fini à 100 mais je continue à le doser en ligne comme un porc. Vivement le 9 !- Il est en court, c'est le jeu que je fais actuellement et j'aime bien pour l'instant. Vous aurez de toute façon un test complet lorsque je l'aurai terminé comme à mon habitude !Voilà pour les jeux fait ou refait cette année, commencé voire abandonné et je suis toujours autant à la ramasse car je dois absolument faire dans mes priorités Silent Hill 2, Black Myth et bien d'autres ! Mais je suis quand même content de cette année, yavait des jeux que je voulais faire depuis pas mal de temps et que j'ai enfin fait, DS2 et 3 notamment.Pour 2025 je me suis fixé comme objectif de faire ENFIN Elden Ring... et Zelda TOTK bien que enchaîné 2 open world à la suite pas possible... Je dois aussi faire Shadow of The Colossus Remake des années que je veux le faire tant il me fait envie mais je sais pas pourquoi ça stagne à mort. Je réparerai enfin cette erreur en 2025 !Je vous souhaite à tous et toute une très bonne année 2025 en avance, mais surtout une bonne santé car c'est ce qu'il ya de plus important.En 2025 on aura de quoi faire niveau jeux mais ça j'en parlerai dans mon premier top de l'année ! Bon réveillon du Jour de L' An à tous !