Deadline confirme le report , initialement prévu le 3 octobre 2025 , The Batman Part II est repoussé une nouvelle fois et sortira finalement le 1 octobre 2027 , le tournage ne commencera pas avant cet été pour un délai de 2 ans de post production.5 ans après le premier film , et 2 ans après l’excellente série The Penguin , la patience reste une vertu.