Grande variété de dino à prévoir, notamment avec la présence de dinosaures de type terrestre et aérien dans le jeu.



Gameplay nerveux mélangeant armes à feu, capacités spéciales et attaques de mêlée.



Arsenal original mélangeant armes tribales traditionnelles et technologie futuriste.



Possibilité d’extraire l’ADN des dino pour améliorer vos capacités et votre tenue de combat, qui sera très importante dans ce volet.



Un périple qui emmènera le joueur sur différentes planètes, chacune aura sa propre direction artistique, un level design unique et ses propres dinosaures (temple ancien, jungle, canyon, marécage, etc).



Des nouvelles races de dinosaures qui n’existent pas sur Terre seront de la partie.



L’information provient du site officiel, le jeu pourra bien être fait en solo tout comme en multi, le choix appartiendra au joueur, malgré la présence de loot sur les gros dinosaures qui nous fait penser énormément à du Monster Hunter dans le trailer.Une bonne nouvelle pour les allergiques des multijoueurs obligatoires. J’en profite pour vous partager d’autres informations croustillantes provenant du site officiel :Avis perso, je suis très intrigué pour l’instant à cause de mon côté fanboy de la licence. En plus de ça, je trouve toujours que le mix Dinosaure X culture amérindienne est super badass, j’espère une bonne OST à ce niveau. Je suis très curieux donc pour l’instant.