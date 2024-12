Ayo Davis, présidente de Disney Branded Télévision :



« Malcolm in the Middle est une sitcom historique qui a su capturer l’essence de la vie de famille avec humour, cœur et fiabilité. Son portrait hilarant et sincère d’une famille adorablement chaotique a trouvé un écho auprès des publics de tous âges, et nous sommes ravis d’accueillir à nouveau le casting original pour redonner vie à cette magie. Avec Linwood Boomer et l’équipe créative aux commandes, ces nouveaux épisodes auront tous les rires, farces et chaos que les fans ont adorés – ainsi que quelques surprises qui nous rappelleront pourquoi cette série est si intemporelle. »

Karey Burke, présidente de 20th Television, a également ajouté :



« Malcolm in the Middle a littéralement changé le paysage de la comédie télévisée lors de sa première diffusion il y a vingt ans, redéfinissant ce que le genre pouvait être. Lorsque Linwood Boomer a suggéré qu’il était peut-être temps de réunir la famille dysfonctionnelle préférée de tous, nous n’avons pas pu imaginer une série plus emblématique et influente à revisiter, avec un casting vraiment brillant à réunir. »

La série Malcolm (ou Malcolm in the Middleen version originale) fera son grand retour sur la plate-forme en 2025 et proposera entre autre 4 épisodes inédit.Produit par 20th Télévision et New Regency, Frankie Muniz, Bryan Cranston et Jane Kaczmarek sont donc de retour dans la série qui sera réalisé par Ken Kwapis avec les co producteurs Jimmy Simon et Laura Delahaye.